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Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

18.11.2021 13:30
Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

Son dakika gündem haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu Geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından yaralı kurtulan Deniz Kayra Görentaş'ın deniz uçağını görme isteği gerçek oldu.

Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

KOCAELİ - Geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasından yaralı kurtulan Deniz Kayra Görentaş'ın deniz uçağını görme isteği gerçek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla denetim uçuşuna katılan Deniz Kayra, hem en büyük hayaline kavuştu hem de uçak korkusunu yendi.

Kocaeli'de yaşayan Deniz Kayra Görentaş (11), geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralı kurtulmuştu. Kaza sebebiyle uçaklardan korkmaya başlayan Deniz Kayra, uçma sevdasına rağmen bir daha uçağa binemedi. Evlerinden her gün İzmit Körfezinde denetleme yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz uçağını seyreden Deniz Kayra, pilotla tanışmak ve uçağı yakından görmek istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medyadan ulaşan Kayra, mesajında deniz uçağını görmek istediğini belirtti.

Kayra'ya sürpriz

Deniz Kayra Görentaş, deniz uçağını görmek için gittiği Sekapark'ta büyük bir sürprizle karşılaştı. Başkan Büyükakın tarafından Deniz Kayra'nın denetim uçuşuna katılması talimatı verildi. Annesi ve babasıyla beraber uçağa binen Deniz Kayra, yardımcı pilot koltuğuna oturdu. Pilot Hakan Osanmaz'ın yönlendirmelerine uyarak uçağın kalkış talimatını veren Deniz Kayra, İzmit Körfezinin üzerinde süzülmenin mutluluğunu yaşadı.

"Herkese nasip olmaz"

Deniz Kayra'nın çok mutlu olduğunu söyleyen baba Cihat Görentaş, "Kazadan sonra hayatımızın en uzak noktasında belki de uçaklar vardı. Ama böyle bir imkan herkese nasip olmaz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Çok eğlenceliydi"

Sekapark'a geldiğinde sadece pilotla tanışıp, uçağı yakından görmeyi hayal ettiğini dile getiren küçük Kayra, sürpriz karşısında çok heyecanlandığını söyledi. Deniz Kayra, "İzmit Körfezinin üzerinde uçmak çok eğlenceliydi. Çok güzel bir gündü benim için. Başkanımıza ve Hakan pilota çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Kocaeli'nin en güzel çocukları her şeyin de en güzeline layıktır. Mutlu şehir Kocaeli'nin çocuklarını hep mutlu görmek istiyoruz ve her şeyi bunun için yapıyoruz. Deniz Kayra'nın ve ailesinin sevinci beni de çok mutlu etti. Deniz Kayra bundan sonra bizim de evladımızdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu
Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu
Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu
Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu

Tahir Büyükakın, Sabiha Gökçen, Kocaeli, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Deniz Kayra'nın hayali gerçek oldu - Son Dakika
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