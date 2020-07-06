Son dakika haberi | UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden çağrı: 'Çocuklar için mavi kurdele... - Son Dakika

Son dakika haberi | UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden çağrı: 'Çocuklar için mavi kurdele...

Gelen son dakika haberlerine göre UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 3. senesi olan "Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık" haftası kapsamında "Çocuklar için Mavi Kurdele Tak" kampanyası bu sene de devam ediyor.

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği tarafından başlatılan ve bu sene 3. senesi olan "Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık" haftası kapsamında "Çocuklar için Mavi Kurdele Tak" kampanyası bu sene de devam ediyor.

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Her yıl Temmuz ayının ikinci haftasında tekrarlanan Mavi Kurdele Kampanyası, Ağrı'da Leyla, Ankara'da Eylül, İzmir'de Eymen başta olmak üzere istismara uğrayan ve katledilen tüm çocuklara dikkat çekmek üzere başlattığı bir talep ve farkındalık niteliği taşıyan önemli bir çağrı. Bu kampanya ile Çocuk İstismarı ile Mücadele'de İhtisas Mahkemelerinin kurulması, istismarcıların tutuklu yargılanması, Çocuk Koruma Eğitiminin Milli Eğitim müfredatına eklenmesi, yargıda çocuğun üstün yararı ilkesinin etkili bir şekilde işlemesi hususlarına dikkat çekiliyor.


İzmir'in Menderes ilçesinde 6 çocuğun okul müdürleri tarafından istismar edilmesine karşı verdiği hukuk savaşıyla Türkiye'nin Öğretmeni haline gelen Saadet Öğretmen, ülkenin genelinde var olan çocuk ölümleri, ihmal ve istismar olaylarına kayıtsız kalınamayacağını ve bunun artık bir vatan savunması olduğunu belirterek Yücel Ceylan ile birlikte UCİM çatısı altında binlerce insanı bir araya topladı. Mavi Kurdele Kampanyası da bu mücadelenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye genelinde temsilcilikleri olan UCİM, eş zamanlı olarak tüm illerdeki gönüllüleriyle birlikte #çocuklariçinmavikurdeletak çağrısını yaptıkları etkinliklerle ses getirecek.


"Mavi Kurdele" kampanyası ile tüm Türkiye'de "Çocuklar İçin Mücadele Et" mesajını yaymayı amaçladıklarını söyleyen Ucim Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, "Çocuk istismarına karşı farkındalığın artması ve istismarla mücadelenin hız kazanması için Çocuk İstismarı ile Mücadele ve Farkındalık Haftasındaki #çocuklariçinmavikurdeletak kampanyamıza toplum her kesiminin desteklerini bekliyoruz. Sosyal medyadan da destek olabileceğiniz kampanyamıza sol bileğinize taktığınız mavi kurdelelerinizle çektiğiniz fotoğraflarınızı veya videolarınızı #çocuklariçinmavikurdeletak etiketiyle paylaşarak çocuklarımızın sesinin daha çok duyulmasını sağlayabilirsiniz" dedi. - ERZURUM

Türkiye, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nden çağrı: 'Çocuklar için mavi kurdele... - Son Dakika
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