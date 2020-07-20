Son dakika haberi | Uçmakdere normalleşme sürecinde paraşütlerle şenlendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Uçmakdere normalleşme sürecinde paraşütlerle şenlendi

Son dakika haberleri... Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Uçmakdere'deki yamaç paraşütü uçuşları, normalleşme süreciyle yeniden hız kazandı.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının en çok tercih ettiği yerler arasında bulunan Uçmakdere'deki yamaç paraşütü uçuşları, normalleşme süreciyle yeniden hız kazandı.

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Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Şarköy ilçesi Uçmakdere Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki normalleşme sürecinin ardından yeniden ekstrem spor tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı ziyaretçilerin yamaç paraşütü için bölgeyi tercih etmesiyle gökyüzü yeniden renklendi.

Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Kurucu Üyesi Sanlı Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uçmakdere'de ziyaretçilere farklı bir keyif yaşattıklarını söyledi.

Uçmakdere'nin Tekirdağ il merkezine 25, İstanbul'a 150 kilometre uzaklıkta olmasının ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağladığını belirten Fidan, "Normalleşme süreciyle bölgeye gelen ziyaretçilerin sayısı artmaya başladı. İnsanlar artık doğayla iç iç olmayı daha çok tercih ediyor. Uçuşlarımız salgından önce olduğu gibi tekrar hızlandı. Gün geçtikçe artmaya devam ediyor." dedi.

Fidan, ziyaretçilerin gökyüzünde yeşille mavinin tadını çıkardığını dile getirdi.

"Korkuyla gelen insanlar gökyüzünden inmek istemiyor"

Bölgeye özellikle İstanbul, Edirne, Çanakkale ve yakın illerden paraşüt tutkunlarının ilgi gösterdiğini anlatan Fidan, "İnsanlar önce bir korkuyla geliyor, uçuşa başladıktan 10 saniye sonra bunun çok huzurlu ve çok keyifli bir aktivite olduğunun farkına varıyor. Korkuyla gelen insanlar gökyüzünden inmek istemiyor ve sürekli uçmak istiyor." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ise Uçmakdere'nin son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline geldiğini ifade etti.

Normalleşme sürecinde turizm için en şanslı illerden birinin Tekirdağ olduğunu vurgulayan Hacıoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü Tekirdağ'da ekoturizm, agro turizm, deniz, doğa, yürüyüş, ekstrem sporlar gibi ziyaretçiler için birçok alternatif var. İstanbul ve yakın illerde bulunanlar bir saatlik mesafedeki Tekirdağ'a gelerek gökyüzüyle buluşuyor. Adrenalin tutkunları burada gökyüzüyle buluşmanın heyecanını yaşıyor. Yeşil ile mavinin bir arada olduğu Uçmakdere herkesin gelip görmesi gereken bir yer."

İstanbul, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Uçmakdere normalleşme sürecinde paraşütlerle şenlendi - Son Dakika
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