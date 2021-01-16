Son dakika haberi... Uganda'da başkanlık seçimini mevcut Devlet Başkanı Museveni kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Uganda'da başkanlık seçimini mevcut Devlet Başkanı Museveni kazandı

16.01.2021 19:07
Son dakika haberi... Uganda'da başkanlık seçimini mevcut Devlet Başkanı Museveni kazandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, aralarında sahne ismi Bobi Wine olan eski şarkıcı ve milletvekili Robert Kyagulanyi'nin de bulunduğu 11 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçiminin galibi, 34 yıldır iktidarı elinde tutan Devlet Başkanı Yoweri Museveni oldu.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da, aralarında sahne ismi Bobi Wine olan eski şarkıcı ve milletvekili Robert Kyagulanyi'nin de bulunduğu 11 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçiminin galibi, 34 yıldır iktidarı elinde tutan Devlet Başkanı Yoweri Museveni oldu.

Uganda'da geçtiğimiz Perşembe yapılan Devlet Başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı. Aralarında sahne ismi Bobi Wine olan eski şarkıcı ve milletvekili Robert Kyagulanyi'nin de bulunduğu 11 adayın yarıştığı seçimlerin galibi, mevcut Devlet Başkanı Yoweri Museveni oldu.

Uganda Seçim Komisyonu, 43 milyonluk nüfusa sahip ve 18 milyon kayıtlı seçmeni bulunan ülkedeki Başkanlık seçimlerini, ilk olarak 1986 yılında iktidara gelen ve 34 yıldır iktidarı elinde tutan Museveni'nin kazandığını duyurdu. Seçim Komisyonu; Museveni'nin yüzde 59 oy oranına, rakibi eski şarkıcı ve milletvekili Kyagulanyi'nin ise yaklaşık yüzde 35 oy oranına ulaştığını açıkladı.

Daha önce seçimde hile yapıldığını kanıtlayacağını söyleyen Kyagulanyi, hükümetin seçim sürecinde önlem olarak uyguladığı internet erişimi kısıtlaması sona erdiğinde kanıtları paylaşacağını bildirdi.

Öte yandan Uganda'da başkanlık seçiminden önce 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Yoweri Museveni, Milletvekili, Afrika, Uganda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uganda'da başkanlık seçimini mevcut Devlet Başkanı Museveni kazandı - Son Dakika


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