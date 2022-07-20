Son dakika haberi... Uganda'da yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuk sıtmadan öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi... Uganda'da yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuk sıtmadan öldü

20.07.2022 09:39
Son dakika haberi... Uganda'da yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuk sıtmadan öldü

Edinilen son dakika haberine göre Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yılın ilk 3 ayında, 628 hamile kadın ve çocuğun sıtmadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da yılın ilk 3 ayında, 628 hamile kadın ve çocuğun sıtmadan hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanı Ruth Aceng, mecliste yaptığı konuşmada, ocak ve mart ayları arasındaki sıtmadan kaynaklı can kayıplarına ilişkin verileri paylaştı.

Aceng, yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuğun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Sıtma nedeniyle ocak-mart arasında ölenlerden 371'inin 5 yaş altı çocuk, 257'sinin ise hamile kadın olduğuna dikkati çeken Aceng, bu süreçte günde ortalama 7 hamile kadın ve çocuğun sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Aceng, "2019'dan itibaren Uganda'daki sıtma ölümlerinde artış gözlemliyoruz. İnsanları korumamız için acil tedbir alınması gerekiyor." dedi.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uganda'da yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuk sıtmadan öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Uganda'da yılın ilk 3 ayında 628 hamile kadın ve çocuk sıtmadan öldü - Son Dakika
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