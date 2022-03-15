Son dakika haberi: Uganda polisi, ADF'nin bölge liderini yakaladı - Son Dakika

Uganda, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) bölge lideri Kabanda Abdullah Musa'yı yakaladığını duyurdu

Takma adı "Mogo" olan Abdullah Musa, Uganda polisi tarafından düzenlenen operasyonla Wakiso bölgesindeki hücre evinde yakalandı.

Polis Sözcüsü Enanga Fred Enanga, Abdullah Musa'nın Uganda'nın merkezinde güvenlik teşkilatlarına ve önde gelen kişilere saldırı planladığını söyledi.

Enanga "Terörü, terörün finansmanını ve aşırılıkçıları ülke içinde engelleme çabalarımızda kararlı şekilde devam ediyoruz. Bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ADF hücrelerine karşı koyuyoruz." dedi.

Kasım 2021'de Kampala'da düzenlenen bombalı saldırıların azmettiricilerinden olan Abdullah Musa'nın ADF'ye katılmadan önce Eş-Şebab terör örgütü üyesi olduğu belirtiliyor.

Musa, 2015'te Kampala'daki bombalama olaylarına karıştığı için tutuklanmış, 2020'de kefaletle serbest bırakmıştı.

Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC ile yapılan güvenlik anlaşmasının ardından bölgeye 1700 asker göndermişti. KDC ve Uganda ordusu, geçen kasımdan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.