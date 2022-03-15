Son dakika haberi: Uganda polisi, ADF'nin bölge liderini yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Uganda polisi, ADF'nin bölge liderini yakaladı

15.03.2022 21:28
Son dakika haberi: Uganda polisi, ADF'nin bölge liderini yakaladı

Son dakika haberi: Uganda, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) bölge lideri Kabanda Abdullah Musa'yı yakaladığını duyurduTakma adı "Mogo" olan Abdullah Musa, Uganda polisi tarafından düzenlenen operasyonla Wakiso bölgesindeki hücre evinde yakalandı.

Uganda, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen Demokratik İttifak Güçleri'nin (ADF) bölge lideri Kabanda Abdullah Musa'yı yakaladığını duyurdu

Takma adı "Mogo" olan Abdullah Musa, Uganda polisi tarafından düzenlenen operasyonla Wakiso bölgesindeki hücre evinde yakalandı.

Polis Sözcüsü Enanga Fred Enanga, Abdullah Musa'nın Uganda'nın merkezinde güvenlik teşkilatlarına ve önde gelen kişilere saldırı planladığını söyledi.

Enanga "Terörü, terörün finansmanını ve aşırılıkçıları ülke içinde engelleme çabalarımızda kararlı şekilde devam ediyoruz. Bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla birlikte Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) ADF hücrelerine karşı koyuyoruz." dedi.

Kasım 2021'de Kampala'da düzenlenen bombalı saldırıların azmettiricilerinden olan Abdullah Musa'nın ADF'ye katılmadan önce Eş-Şebab terör örgütü üyesi olduğu belirtiliyor.

Musa, 2015'te Kampala'daki bombalama olaylarına karıştığı için tutuklanmış, 2020'de kefaletle serbest bırakmıştı.

Uganda, KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren ADF isyancı grubuyla mücadele etmek için KDC ile yapılan güvenlik anlaşmasının ardından bölgeye 1700 asker göndermişti. KDC ve Uganda ordusu, geçen kasımdan bu yana isyancılara karşı bölgede ortak operasyonlar yürütüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Van'da bir çocuğu terör örgütüne götüren 3 sanığın eylemleri gerekçeli kararda Son dakika haberi: Van'da bir çocuğu terör örgütüne götüren 3 sanığın eylemleri gerekçeli kararda Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü Fahri Konsolos Üçdan'dan ADF övgüsü

Antalya Diplomasi Forumu, Togo Cumhuriyeti, Uganda, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Uganda polisi, ADF'nin bölge liderini yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
20:03 Karısını 12 yerinden bıçakladı! Savunmasıyla pes dedirtti: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
19:07 Başkent Kiev güne bomba sesleriyle uyandı! Ukrayna ordusu, Rus tankını imha ettiği anları paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 21:34:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uganda polisi, ADF'nin bölge liderini yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement