Son dakika haberi: Ugandalı muhalif lider Kyagulanyi'den Devlet Başkanı Museveni'ye suçlama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Ugandalı muhalif lider Kyagulanyi'den Devlet Başkanı Museveni'ye suçlama Açıklaması

16.11.2020 20:19
Son dakika haberi: Ugandalı muhalif lider Kyagulanyi'den Devlet Başkanı Museveni'ye suçlama Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Uganda Devlet Başkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptıktan sonra gözaltına alınan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçladı.

Uganda Devlet Başkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu yaptıktan sonra gözaltına alınan Ulusal Birlik Platformu (NUP) Başkanı Robert Kyagulanyi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalışmakla suçladı.

Muhalif lider Kyagulanyi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 14 Ocak'ta düzenlenecek Uganda Başkanlık ve Meclis seçimleri öncesi muhaliflerin baskıya uğradığını söyledi.

Kyagulanyi, "Bize destek vermek için toplanan destekçilerimiz her yerde saldırıya uğruyor ve gözaltına alınıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülen Kyagulanyi, Museveni'nin, seçim öncesi muhalifleri polis zoruyla sindirmeye çalıştığını ileri sürdü.

Seçimde 11 aday yarışacak

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek genel seçimlerde 11 başkan adayı yarışacak.

Adaylık başvurusu yapan NUP Başkanı Kyagulanyi, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

34 yıldır iktidarda bulunan Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni de seçimlerde yeniden başkan adayı oldu.

1986'da askeri darbeyle göreve gelen Museveni, 1996, 2001, 2006, 2011 ve 2016'daki seçimleri kazanmıştı.

Yoweri Museveni, Uganda, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ugandalı muhalif lider Kyagulanyi'den Devlet Başkanı Museveni'ye suçlama Açıklaması - Son Dakika


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