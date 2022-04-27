Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü

27.04.2022 17:28
Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde yaşayan Gündüz Aktaş, davalık yoldaki ağacın dallarını kesmeye başladığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Güzelyurt Köyü'nde yaşayan Gündüz Aktaş, davalık yoldaki ağacın dallarını kesmeye başladığı esnada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İlçenin Güzelyurt köyü Keller Mahallesi'nde yaşayan Gündüz Aktaş, 50 yıllık bir husumetle kazandığı yoldaki ağacı keserken feci şekilde hayatını kaybetti. Köy Muhtarı Mehmet Dökel, Aktaş'ın ağacın dallarını keserken elektrik akımına kapıldığını söyledi. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi başladı.

Aktaş Ailesi 1974 yılında evlerine giden yolu onarmak için kazma ve kürekle yol yapmak istedi. Burada komşuları ile tartışma yaşayan anne Meliha Aktaş, komşusu Şerafettin Aktaş'ı silahla vurarak yaraladı. Meliha Aktaş ile o dönemde 6 aylık olan oğlu Ecevit Aktaş ile birlikte cezaevine girdi.

Mücadeleyi kazandı, yola kavuşamadan öldü

1993 yılında ise evin ana yola çıkan yolu, Keller Köyü tarafından yapılan cami nedeniyle kapatıldı. Bunun üzerine 19 yıl sonra yol tartışmaları yeniden başladı. Caminin yola yapıldığını iddia eden Aktaş ailesi sorunun çözülmesini istedi. 2014 yılında ise Keller Köyü ile aile arasında yol tartışmaları yeniden başladı. Meliha Aktaş ile Keller Köyü arasında çıkan tartışmada Meliha Aktaş darp edildi. Oğlu Ecevit Aktaş ise evden aldığı tüfekle Keller Köyü Muhtarı Saffet Öztürk'ü vurarak öldürdü.

Verilen mücadele de sona gelen Gündüz Aktaş, 50 yıl sonra yoluna kavuştu. Yol açmak için çalışmalara başlayan Gündüz Aktaş, ağacı kesmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Aktaş'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü
Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü
Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü
Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü
Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü
Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü

YORUMLAR
500
Rektör Özölçer Kadir Gecesini tebrik etti Rektör Özölçer Kadir Gecesini tebrik etti İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleşti

Zonguldak, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü - Son Dakika


Son Dakika
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:34:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Uğuruna cinayet bile işlenen yolu açmak isterken öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement