Son dakika haberi... UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gündemir: "2021 firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacak" - Son Dakika

Son dakika haberi... UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gündemir: "2021 firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacak"

22.02.2021 12:29
Son dakika haberi... UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gündemir:

Gelen son dakika haberlerine göre Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önemli bir sınav verdiğini belirterek, 2021 yılının firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma...

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün önemli bir sınav verdiğini belirterek, 2021 yılının firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacağı öngörüsünde bulundu.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Gündemir, geçen yılın haziran ayından itibaren sektör ihracatında kademeli artışların yaşandığını hatırlattı.

Salgına rağmen yılın son aylarındaki bu artışın, ilk yarıdaki gerilemenin etkilerini hafiflettiğine değinen Gündemir, sektörün geçen sene dış satımının 2019'a göre yüzde 3,1 gerilemeyle 17,1 milyar dolar olduğunu aktardı.

Aynı dönemde UHKİB'in ihracatının da yaklaşık yüzde 8 artışla 738,2 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Gündemir, "Ocak ayında 66,6 milyon dolar ihracat gerçekleştiren birliğimizin ihracatındaki artış oranı yüzde 10,32 oldu. Ancak sektör ihracatındaki artışın büyük bölümünün pariteden kaynaklı olduğunu da belirtmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün büyük bölümünün, salgın döneminde devletin verdiği destekler, hızlı hareket edebilme yeteneği ve koruyucu maske gibi alanlarda üretime ağırlık vererek ayakta kalabildiğini kaydeden Gündemir, 2021 yılının, fırsatları olduğu kadar riskleri de barındırdığını vurguladı.

Gündemir, iki çeyrek sürmesi beklenen salgının bir yılı geride bıraktığını, bunun da pazarda bir açlık meydana getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde yurt içinde mağazalar kısıtlı olsa da çalışmalarını yapabildi. Ancak Avrupa'da durum çok farklı. Orada tamamen kapalılar. Aşının bulunması ve her ne kadar istenen hızda olmasa da aşılama çalışmalarından sonra mart-nisan aylarında pazarların yeniden açılması bekleniyor. Belki 2019 yılı gibi canlı olmayabilir ancak yine de hareket görülür. Böyle bir durum Türk firmaları için çok önemli bir fırsat yaratacaktır. Konteyner krizi nedeniyle AB'nin Uzak Doğu pazarından tedariki daha da güçleşecek. Biz tırlarla ihracatımızı rahatlıkla yapabiliyoruz. Hem pazara yakınlığımız hem de hızlı üretim bizi bir adım öne çıkaracak."

"İhracatçılar olarak her zaman istikrarlı kurdan yanayız"

Nüvit Gündemir, döviz kurlarındaki hızlı dalgalanmanın ihracatçının karşısına çıkan en büyük risk olduğunu vurguladı.

İhracatçılar olarak her zaman istikrarlı kurdan yana olduklarına işaret eden Gündemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hızlı yükselmeler de hızlı düşüşler de bizim için sorun. Doların 6 liradan 8,5 liraya çıkması durumunda hemen ihracatçıların çok mutlu olduğu, iyi para kazandığı görüşü ortaya atılıyor. Oysa ki öyle değil. Bizim de ham madde fiyatlarımız yükseliyor. Ham madde tedarikinde sorunlar yaşıyoruz. Böyle olunca pazara yakın olmak, hızlı üretim gibi avantajlarımız da bir işe yaramıyor. Rekabet şansımız azalıyor. Öte yandan döviz hızla yükseldiği zaman büyük mağaza zincirleri olan müşterilerimiz hemen indirim istiyor. Doğal olarak pazar kaybetmemek için hayır diyemiyorsunuz. Dövizin hızlı düşmesi ise başlı başına bir sorun. Ham maddesini yüksek fiyattan alarak ürettiğin ürünü daha düşük fiyatla satmak zorunda kalıyorsunuz. Buna bağlı olarak ileriye dönük siparişler için fiyat vermekte zorlanıyorsunuz."

Gündemir, birçok sektör gibi hazır giyim ve konfeksiyonda da 2021'in, dirençlerinin test edileceği bir yıl olacağını belirtti.

Firmaların yaşayabilmesi için kar etmesi gerektiğine değinen Gündemir, "Bu yıl belki kısa vadede doğacak fırsatlardan para kazanılabilir ancak o da kısa süreli olur. Bana göre kısa vadeli çok kazanmak yerine uzun vadede kazanmayı amaçlamak daha doğru. Çünkü bu işler artık ilişki yönetimi oldu. İlişki yönetimi ve hizmet kalitesi ile pazar kazanmak ve bunun sonucunda da uzun dönemde para kazanmak en kalıcı başarı faktörümüz olabilir. 2021 firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Hazır Giyim, İhracat, Uludağ, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi... UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gündemir: '2021 firmalar için para kazanma değil, pazar kazanma yılı olacak' - Son Dakika Ekonomi


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