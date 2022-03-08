Son dakika haberi... Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

08.03.2022 10:50
Son dakika haberi... Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 12 binden fazla askerini kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-7 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 12 binden fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 48 uçak, 80 helikopter, 303 tank, 1036 zırhlı araç, 120 top, 56 roketatar sistemi ve 27 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 474 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 7 İHA kaybetti.

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Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna, Mart, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna: 12 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti - Son Dakika


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