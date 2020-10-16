Son dakika haberi! Ukrayna arasında anlaşma imza töreni (1) - Son Dakika

Türkiye-Ukrayna Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 12. Dönem toplantısı protokolü de Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar ve Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanı Ihor Petrashko arasında imzalandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında savunma sanayii projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andrii Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalandı.

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