Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti - Son Dakika
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Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti

11.03.2022 18:04

- Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti Ukrayna ordusu, Mariupol kentindeki bir sokakta ilerleyen Rus tankını pusuya düşürerek imha etti.

- Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti

MARIUPOL - Ukrayna ordusu, Mariupol kentindeki bir sokakta ilerleyen Rus tankını pusuya düşürerek imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının en yoğun olduğu kentlerden Mariupol'de çatışmalar devam ediyor. Kentteki Ukrayna askerleri, oyun alanlarının ve evlerin olduğu yerleşim yerinde ilerleyen bir Rus tankını pusuya düşürdü. Askerler, görüş mesafesine giren Rus tankını vurarak imha etti. İsabet alan tanktan duman yükselirken, Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna topraklarına ayak bastığınızda ölüm fermanınızı imzaladınız" denildi.

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna askerleri Mariupol'de Rus tankını imha etti - Son Dakika


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