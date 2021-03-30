Son dakika haberi: Ukrayna Başbakanı Şmihal, Türk işadamlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Ukrayna'daki Türk iş dünyasının temsilcileriyle başkent Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ve birçok bürokrat, Ukrayna'daki Türk işadamları ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya gelerek, Türkiye ve Ukrayna arasında kurulan ticaret köprülerinin detaylarının ele alındı. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlgili Bakan ve Bakan Yardımcılarının da katıldığı toplantı çok verimli geçti. İşadamlarımız, Ukrayna'yla ticareti arttıracak, ülkedeki yatırım ortamını iyileştirecek görüş ve önerilerini bizzat Başbakan Şmihal'e sundular. Sayın Başbakan Kasım ayında Türkiye'yi ziyaret ettiğinde İstanbul'da şirketlerimizle buluşmuştu. Benzer bir buluşmayı, üstelik korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen yüz yüze olarak Kiev'de tekrarlaması, Ukrayna Hükümetinin Türk iş dünyasına verdiği önemin en açık ifadesi. Bu yaklaşım sürdükçe ikili ticaretin 10 milyar dolar hedefine her gün biraz daha yaklaşacağına, Ukrayna'daki yatırımlarımızın da her gün biraz daha artacağına şüphe yok. Organize sanayi bölgelerinden kamu-özel ortaklığı projelerine, yol ve köprü inşaatından tarım ve madenciliğe, Türkiye-Ukrayna ekonomik işbirliğinde sınır yok. Birlikte büyüyoruz" ifadelerine yer verildi. - KİEV