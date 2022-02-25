Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz - Son Dakika
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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz

25.02.2022 14:33

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruzUKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz

UKRAYNA'nın Ankara Büyükelçisi Vasly Bodnar, "Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın Kırım işgali ile ilgili düzenlenen program sonrası Rusya'nın, ülkesinde sürdürdüğü askeri harekete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bodnar, Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Türk tarafının Ukrayna'ya gönderdiği destek mesajı, konusunda Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum. Bunu sadece sözde değil; aynı zamanda ilgili eylemlerde de böyle olacağına inanıyorum. Bugünlerde Ukrayna kendini savunuyor. Ukrayna'daki tüm büyük şehirler, Rusya'nın çeşitli çabalarına rağmen yine de Ukrayna'nın kontrolü altında. Sabotaj gruplarının Ukrayna şehirlerine sızma girişimleri etkisiz kılınıyor ve onlar yok ediliyor. Rus ordusu tarafından daha önce işgal edilen bazı yerler işgalden kurtarıldı. Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce işgalci yok edildi. Silahlı kuvvetlerimiz manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve Ukrayna'yı yönetmeye devam ediyor" dedi.

Büyükelçi Bodnar, Rus ordusunun gittikçe zayıfladığını dile getirerek, "Putin'in planları şimdiden suya düştü. Saldırı güçleri git gide zayıflıyor. Ukrayna'nın doğusundaki cephe hattında hiçbir ilerleme yapamadılar ama şu an en tehlikeli durum; Kiev'in çerçevesindeki bölgesinde ve Ukrayna'nın güneyinde. Aynı zamanda etkili savunma araçları da saldırganları durduruyor ve Kiev'e girmesini engelliyor" diye konuştu.

'DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ'

Büyükelçi Bodnar, Rus güçlerinin ana hedefinin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"İkinci hedefleri ise Cumhurbaşkanı'mızın ailesi. Aklı başında modern hangi insan başka bir devletin Cumhurbaşkanı'nın ailesini nasıl hedef alsın? Ukrayna'da böyle bir savaş gerçekleştiren, kesinlikle aklı başında ve sağlıklı bir adam değil. Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz. Mümkün olduğu sürece bu direnişe devam edeceğiz. Biz barış arayışlarına son vermiyoruz. Şu an önemli olan Rusya'nın bu saldırganlığı durdurması, birliklerini geri çekmesi ve müzakere masasına geri dönmesi için Rusya'ya baskı yapmak. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine ve Rusya'yı müzakere masasına geri döndüreceğin inanıyorum. Putin'in füzeleri ve bombaları altında kadınlar ve çocuklar ölüyor."

'SABOTAJ GRUBU KİEV'DE YOK EDİLDİ'

Soruları da yanıtlayan Büyükelçi Bodnar, Kiev'de hükümet binalarına yakın bölgelerde Rusya güvenlik güçleri ile çatışma olduğuna ilişkin "Herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu Kiev'e girerek, toplum arasında panik yaymak istedi. Kiev'deki bir semtte yok edildi" diye konuştu.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, boğazların kapatılması ile ilgili yaptıkları çağrının hatırlatılması üzerine "Türk tarafı, bizim talebimizi şu an değerlendiriyor. Değerlendirme süreci belli bir zaman alıyor. En yakın zamanda olumlu cevabı almayı umuyoruz. Bu Türk tarafının kararı, biz bu kararı bekliyoruz" dedi.

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz

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Ukrayna, Ankara, Rusya, Kiev, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz - Son Dakika


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