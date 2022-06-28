Son dakika haberi: Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü

28.06.2022 08:25
Son dakika haberi: Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü

Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurdu.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Amstor Alışveriş Merkezinin, Rusya'nın Kursk bölgesinden "Tu-22M3" tipi savaş uçaklarının fırlattığı "?-22" füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Poltava Bölge Askeri Yönetimi Başkanı Dmitriy Lunin de itfaiye ekiplerinin, vurulan alışveriş merkezinde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Saldırı sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi yaralandı." dedi.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, alışveriş, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ukrayna'da alışveriş merkezinin vurulması sonucu 10 kişi öldü - Son Dakika
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