Son dakika haberi... Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı

28.02.2022 14:18

Gelen son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Kiev'de mahsur kalan Türk işçiler, bir an önce Türkiye'ye dönmek istiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Kiev'de mahsur kalan Türk işçiler, bir an önce Türkiye'ye dönmek istiyor.

Yaklaşık 5 gündür süren saldırının yoğunlaştığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Türkler de zor anlar yaşıyor.

Saldırıdan korunmak için bir otele sığınan 3 Türk, yaşadıklarını telefon aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

Ukrayna'da evlenen ve 3 yıldır orada inşaat sektöründe çalışan Ayhan Koç, böyle bir saldırının yapılacağını hiç düşünmediklerini söyledi.

Eşi ve çocuğunun Donesk kentinde olduğunu ve kendisinin Kiev'deki bir inşaat firmasında çalıştığını belirten Koç, saldırı sonrasında kendilerine sığınak olarak gösterilen otele yerleştiklerini kaydetti.

"Sürekli siren ve bomba sesleri duyuyoruz"

Otelde Türk, Azerbaycanlı, Türkmenistanlı ve Ukraynalı işçilerin de bulunduğunu aktaran Koç, "Burada 3 Türküz. Daha önceden tanışmıyorduk, saldırı nedeniyle bu otele geldik ve burada tanıştık. Burada mağduruz, sığınak 15 metrekare. Yiyeceğimiz bitti, marketler kapalı. Maddi durumumuz da iyi değil, saldırı aniden olduğu için çalıştığımız yerden para da alamadık." dedi.

Koç, sokağa çıkamadıklarını, balkona çıksalar bile uyarıldıklarını dile getirdi.

Türkiye'ye dönmek için Konsolosluğa başvuruda bulunduklarını ve bir an önce Türkiye'ye dönmek istediklerini vurgulayan Koç, "Her an 'otelden çıkın' diyebilirler. Çıkınca sokakta kalacağız. Sürekli siren ve bomba sesleri duyuyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Bulunduğumuz yere yaklaşıyorlar. Bizi rehin aldıklarında yaşama şansımızın az olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce yardım istiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Koç, Türkiye'ye tahliyelerin başladığını öğrendiklerini, Türk yetkililerinin kendilerine gerekli desteği sağlayacaklarına inandıklarını bildirdi.

"Ülkemizin gücüne güveniyoruz, bizi buradan alacağına inanıyoruz"

Otelde mahsur kalan Türk işçilerden Cengiz Cumur ise ailesinin Kastamonu'da yaşadığını söyledi.

Daha önce Ukrayna'ya gelip çalıştığını, bir süre sonra Türkiye'ye döndüğünü anlatan Cumur, "Saldırıdan bir gün önce Ukrayna'ya gelmiştim, ertesi gün çatışma çıktı. Burada mahsur kaldık. Ülkemizin gücüne güveniyoruz, bizi buradan alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşçilerden Tuncer Yıldırım da yaklaşık 1,5 yıldır Ukrayna'da olduğunu belirtti.

İnşaat işçisi olarak çalıştığını anlatan Tuncer, ailesinin Türkiye'de bulunduğunu, sağlıklı bir şekilde ailesine kavuşmak istediğini dile getirdi.

Son dakika haberi... Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı
Son dakika haberi... Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı
Son dakika haberi... Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna'da ateş hattında kalan Türk işçiler korku dolu anları anlattı - Son Dakika


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