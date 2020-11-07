Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.
Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.
Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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