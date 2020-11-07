Son dakika haberi | Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika haberi | Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı

07.11.2020 12:51
Son dakika haberi | Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Konsolosluktan yapılan açıklamaya göre, saat 02.30 civarında gerçekleşen saldırıda konsolosluğa 6 el ateş edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın 2 genç olduğu tespit edildi.

Saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan, Ukrayna, Saldırı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna'da Azerbaycan Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı - Son Dakika


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