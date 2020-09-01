Son dakika haberi... Ukrayna'da Başkanlık Ofisi önünde el bombalı bir kişi gözaltına alındı

Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin önünde el bombası taşıyan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ofisinin önünde el bombası taşıyan bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığı duyuruldu. Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, "Başkentin hükümet bölgesinde, kolluk kuvvetleri el bombası taşıyan bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, Pechersky polis departmanına götürüldü" denildi.Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.