Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor

13.02.2021 00:20

Son dakika haber... Ukrayna'da çocuk hastalara şiddet uyguladığı iddia edilen bir diş doktoru hakkında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da çocuk hastalara şiddet uyguladığı iddia edilen bir diş doktoru hakkında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da Rivne şehrinde diş doktoru İnna Kravçuk'un çocuk hastalarına şiddet uyguladığı iddia edildi. Kravçuk, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, Ukrayna polisi olaya ilişkin soruşturma başlattı. İsmi açıklanmayan ve mağdur olan çocuklardan birinin annesi, Ukrayna basınına açıklama yaptı. Açıklamada anne, "Çocuğu dişçiden aldıktan sonra dudağının şiştiğini fark ettik. Diş doktoru Kravçuk'u aradım, o da bana çocuğumun dudağını kendisinin ısırdığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Kravçuk'un şiddet uyguladığı öne sürülen hastalardan 5 yaşındaki kız çocuğunun annesi ise diş doktorundaki randevunun ardından kızının omuzlarında morluklar oluştuğunu söyledi. Tedavi sırasında doktorun ve asistanlarının dışında kimsenin içeri alınmadığını ifade etti.

"Bu ilk şikayet değil"

Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, skandala adı karışan diş doktorunun daha önce çalıştığı klinikteki işvereni İnna Pekarskaya, Kravçuk hakkındaki şikayetlerin kendisine de geldiğini belirterek, "Şikayetlerin artmaya başlaması üzerine konuya daha fazla gözümü kapatamadım. Kravçuk'un işine son vermek zorunda kaldım" dedi.

Ukrayna polisi, İnna Kravçuk hakkında Ukrayna Ceza Kanunu'nun 125. maddesi (kasten çocuk yaralama) gereğince soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda doktor, suçlu bulunması halinde 56 bin grivna (14 bin TL) para cezasına çarptırılacak ya da işten 200 saatlik uzaklaştırma alacak.

(İHA)

Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor
Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor
Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor
Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor

Ukrayna, Inna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna'da bir diş doktoru, çocuk hastalara şiddet uygulamakla suçlanıyor - Son Dakika


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