Son dakika haberi | Ukrayna'da Çin'in Sinovac Kovid-19 aşısının kullanımına onay verildi
10.03.2021 12:15
Bir son dakika haberine göre Ukrayna'da Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı onaylandı.
Ukrayna'da Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı onaylandı.
Sağlık Bakan Yardımcısı Igor Ivaşenko, Facebook'tan yaptığı video paylaşımda, ülkede AstraZeneca ve Pfizer'dan sonra Sinovac'ın Kovid-19 aşısının kullanımının onaylandığını belirtti.
AstraZeneca aşısı kullanılarak 24 Şubat'ta kitlesel aşı çalışmalarına başlanan Ukrayna, Aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac ile anlaşmıştı.
Ülkede son 24 saatte 6 bin 377 kişide Kovid-19 tespit edildi.
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