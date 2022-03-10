Son dakika haberi! Ukrayna'da esir alınan Rus askeri: "Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Ukrayna'da esir alınan Rus askeri: "Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım"

10.03.2022 00:07
Son dakika haberi! Ukrayna'da esir alınan Rus askeri: "Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım"

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ukrayna'da esir alınan Rus askerleri kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'da esir alınan Rus askerleri kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi. Esir askerlerden Andrey Çuvaterevskiy, "Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım" dedi.

Ukrayna, esir aldıkları Rus askerlerinin basın toplantısında konuşmasına izin verdi. Rus halkına seslenen esir asker Andrey Çuvaterevskiy, "Ruslar, savaşı durdurmak için her şeyi yapın. Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım. Devlet Başkanı'nın bir şekilde anlamasını sağlayın. Askerleri teknik araçlardan uzaklaştırın sivil haklı vurmasınlar. Eğer sokağa çıkarsanız Devlet Başkanı askerlerini geri çağıracak ve savaş olmayacak. Bizim toprağa ihtiyacımız yok ama herhalde Putin'in var. Kimse savaşmak istemiyor. Bizi buraya gönderen yönetimden nefret ediyoruz. Hükümetin çıkarları için bizi buraya attılar" dedi.

"Rus halkı kalkın"

Mihail Kulikov isimli esir asker ise Rus halkına çağrıda bulunarak, "Rus halkı kalkın. Sizin çocuklarınız burada. Ukrayna halkının çocukları zarar görüyor. Kimseden korkmayın Ukrayna kimseden korkmuyor. Son nefere kadar savaşacaklar" ifadelerini kullandı. - KİEV

YORUMLAR
500
Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil! Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil! Ukrayna'da esir tutulan Rus askerleri düzenlenen basın toplantısında konuştu Ukrayna'da esir tutulan Rus askerleri düzenlenen basın toplantısında konuştu

Vladimir Putin, Ukrayna, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ukrayna'da esir alınan Rus askeri: 'Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım' - Son Dakika


Son Dakika
00:06 Kar yağışı nedeniyle THY, 213 uçuşunu iptal etti
00:00 Kar yağışı başladı! Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı
23:28 Ertem Şener yıllar sonra sahalara döndü! Real Madrid-PSG karşılaşmasına damga vurdu
23:22 Akaryakıt zamları geri çekildi, iki kurum birbirine girdi! EPGİS sert açıklamalara yer verdi
22:53 Bu iddia çok konuşulur! Liste dışı kalmayan hakemlere şartlar ne olursa olsun maç verilecek
22:45 Dünya Türkiye'ye kilitlendi! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya'da
22:35 Brent petrol uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü
22:30 Ruh halleri engel oldu! Bahattin Duran ve Tarık Ongun maça çıkmak istemiyor
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la görüşecek! Gündemde petrol fiyatları yer alacak
21:54 Ankara'da özel halk otobüsleri benzin fiyatları sebebiyle seferlerini durdurdu! Mansur Yavaş olayla ilgili konuştu: Karşılamamız mümkün değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 00:12:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Ukrayna'da esir alınan Rus askeri: "Ne Ukrayna'ya ne de Rusya'ya bu savaş lazım değil sadece Putin'e lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement