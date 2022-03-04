Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi

04.03.2022 13:24
Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi

Son dakika haberlerine göre Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, ülkesine saldıran Rus ordusundan bir generalin öldürüldüğünü duyurdu.

Geraşenko, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky'nin Ukrayna askerlerince Çernigiv bölgesinde öldürüldüğünü iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını, "hemen durmazsa Rusya'yı yok edecek kanlı macera" olarak nitelendiren Geraşenko, Ukrayna'nın Rusya için yeni Afganistan olacağını ifade etti.

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İçişleri Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna'da Rus generalin öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika


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