Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü - Son Dakika
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Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü

07.03.2022 03:15

- Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

- Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde Ukrayna askerleri tarafından Rusya'ya ait bir savaş uçağı düşürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları aralıksız sürerken, Harkov kentinde akşam saatlerinde Ukrayna askerleri tarafından bir Rus savaş uçağı düşürüldü. Ukrayna askerleri tarafından seyir halindeyken düşürülen Rus savaş uçağı, roketlerle vurulmasının ardından parçaları kentin farklı noktalarına düştü. Ukrayna askerleri düşürdükleri uçağın ardından aralarında kutlama yaparken, düşen Rus savaş uçağının pilotlarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü
Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü
Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü

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Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı Son dakika haberleri... Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü Son dakika haberleri... Ukrayna'da, Rus savaş uçağı düşürüldü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da, Rus Savaş Uçağı Düşürüldü - Son Dakika
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