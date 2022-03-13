Son dakika haberi... Ukrayna'da Rusya'nın saldırısında bir Amerikalı gazeteci öldü - Son Dakika

NEW Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarında Amerikalı bir gazetecinin öldüğü bildirildi.

New York Times gazetesi, sosyal medyada muhabirlerinin Ukrayna'da öldüğü yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin ölümünden "derin üzüntü" duyulduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden Renaud'un 2015'te New York Times için çalıştığı ancak bu sefer Ukrayna'da New York Times için görevde olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Renaud için "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı." ifadesini kullanıldı.