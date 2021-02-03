Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama - Son Dakika

Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama

03.02.2021 23:54

Son dakika haberler... Ukrayna'nın Energodar şehrindeki termik santralde patlama meydana geldi.

Ukrayna'nın Energodar şehrindeki termik santralde patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle şehrin yarısı karanlığa gömüldü.

Ukrayna'nın Zaporoji Bölgesi'ne bağlı Energodar şehrindeki termik santralde akşam saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından santralde yangın çıkarken, olay yerine 5 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamadan sonra şehirde elektrik kesintisi yaşanırken, şehrin yarısı karanlığa gömüldü. Şehirde, elektrik kesintisinin yanı sıra su ve internet kesintileri de yaşandığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara evlerinin camlarını açmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Energodar Belediye Başkanı Dmitriy Orlov yaptığı açıklamada, patlamanın yerel saat ile 19.27'de meydana geldiğini duyurarak, "Patlamadan yarım saat sonra, elektrik kesintileri düzeltilmeye başlandı. Elektrikler sağlık sektöründe kesintisiz çalışıyor. Zaporoji Nükleer Santrali'nden de bilgi aldık problemsiz çalışıyor" dedi.

İtfaiye ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin termik santraldeki müdahalesi devam ediyor.

(İHA)

Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama
Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama
Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama

İtfaiye, Patlama, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da bir bina mutasyonlu virüs nedeniyle karantinaya altına alındı ABD Dışişleri'nden Boğaziçi açıklaması: Temel hakları için mücadele edenlerle omuz omuzayız Galatasaray, sır gibi saklıyordu! Gedson Fernandes'in sözleşmesindeki madde açığa çıktı Sergen Yalçın maç sonrası fena patladı: Futbol bu değil YÖK'ün yüz yüze eğitim talebine Bakan Koca'dan yanıt: Önemli bir hareketliliğe sebep olabilir 75 bin liralık tuzağa düşen yaşlı adam, dolandırıldığını damadına anlatınca anladı EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi
PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı PTT'nin fahiş fiyata sattığı ayçiçek yağının sırrı ortaya çıktı         
00:29
OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü         
23:12
Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı Su şişesi tanıtımıyla alay konusu olan Duygu Özaslan'dan yeni bomba! 1964'ten beri kullanılan 'mouse'u tanıttı         
22:34
Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü Makyajı abartan Şükran Ovalı, sosyal medyanın diline düştü         
22:01
Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti Hintli yetkili, su sandığı dezenfektanı kafasına dikti         
21:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsün Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları da görüldü         
20:56
4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş 4 gencin sır ölümünde olayın seyrini değiştirecek gelişme: Tüfeği en son Muharrem Zengin değil Serkan Zangal ateşlemiş         
17:07
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı Kadıköy'deki eylemlere katılan TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ile AK Partili Alpay Özalan Twitter'da kapıştı         
09:07
Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor Ebru Destan'ın üvey baba isyanı: Tacizleri ve hakaretleri bitmiyor         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2021 01:13:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Ukrayna'da termik santralde patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei