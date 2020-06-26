Son dakika haberi: Ukrayna'da valinin evine şafak operasyonu

Ukrayna'da valinin evine şafak operasyonu

Deniz BERKTAYKIEV, (DHA)- Ukrayna'nın Kirovograd valisinin evine şafak operasyonu düzenlendi. Valinin 60 bin dolar değerinde rüşvet aldığı ifade edildi.

Ukrayna'nın Kirovograd valisinin evine şafak operasyonu düzenlendi. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, valinin 60 bin dolar tutarında rüşvet alırken yakalandığı kaydedildi. Valinin, ilçe yöneticileri aracılığıyla rüşvet aldığı ifade edildi. SBU'nun ve NABU'nun açıklamasında, valinin ismi açıklanmazken, Ukrayna medyası, söz konusu kişinin Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından dün görevden alınan Kirovograd Valisi Andrey Balon olduğu belirtiliyor. Ukrayna güvenlik birimlerinin, olayla ilgili olarak incelemelere devam ettiği kaydedildi.