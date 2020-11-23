Son dakika haberi | Ukrayna'dan, Bağımsız Devletler Topluluğu monopol anlaşmasından çekilme kararı
23.11.2020 23:31
Bir son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekinilmesini öngören yasayı onayladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile "Monopol Karşıtı Ortak Politika" anlaşmasından çekinilmesini öngören yasayı onayladı.
Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin söz konusu yasayı imzaladığı bildirildi.
Ukrayna'nın 2003'te kabul ettiği Monopol Karşıtı Ortak Politika anlaşmasından çekileceği belirtilen açıklamada, anlaşmanın ülkeler arası bilgi paylaşımını içerdiği ve BDT ülkelerinin bu bilgileri Ukrayna aleyhine kullanabileceği ifade edildi.
Açıklamada anlaşmadan çekilerek, ulusal ekonomik çıkarların korumasının amaçlandığı kaydedildi.
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