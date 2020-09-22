Ayrıca görüşmede kültür, spor, turizm gibi alanlarda iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Zelenskiy, Azerbaycanlı firmaları Ukrayna'daki büyük çaplı özelleştirmede yer almaya davet etti.

Taraflar, Ukrayna'daki Azerbaycanlı yatırımcıların katılımıyla devam eden büyük altyapı projelerini ve yatırımları değerlendirdi.

Aliyev, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini belirterek, Azerbaycan'ın Ukrayna'yı yakın stratejik ortak olarak gördüğünü vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü - Son Dakika

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