Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 olduğunu açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 olduğunu açıkladı
09.11.2020 18:33
Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.
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