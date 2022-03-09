Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'ya geldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'ya geldi

09.03.2022 22:56
Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'ya geldi

Son dakika habere göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

Kuleba ve Ukrayna heyetini taşıyan özel uçak, Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuleba, yarın görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de bir araya gelecek.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'ya geldi - Son Dakika


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