Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Kuşatılmış Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü" - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Kuşatılmış Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü"

11.03.2022 23:23
Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Kuşatılmış Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü"

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 12 günde 1582 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuleba, Twitter hesabından, Ukrayna'nın Mariupol kentindeki durumla ilgili bilgi paylaştı.

Rus askeri birliklerinin Mariupol'ü kuşattığını ve buradaki sivilleri bombaladığını belirten Kuleba, "Kuşatılmış Mariupol'de şu anda gezegendeki en kötü insani felaket yaşanıyor. 12 günde 1582 kişi öldü. Ölenler, toplu mezarlara gömüldü." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın kente insani yardımları da engellediğine dikkati çeken Kuleba, bunun durdurulması için uçaklara ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Kuşatılmış Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Kuşatılmış Mariupol'de 12 günde 1582 sivil öldü" - Son Dakika
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