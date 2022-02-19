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Son dakika haberi... Ukrayna, Donbas'ta yaşandığı öne sürülen gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Ukrayna, Donbas'ta yaşandığı öne sürülen gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı

19.02.2022 12:17
Son dakika haberi... Ukrayna, Donbas'ta yaşandığı öne sürülen gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı

Son dakika habere göre Ukrayna'nın devlete ait doğal gaz şirketi Naftogaz Üst Yöneticisi Yuriy Vitrenko, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontolündeki Lugansk'taki doğal gaz boru hattında yaşandığı iddia edilen patlamayla Ukrayna'nın bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Ukrayna'nın devlete ait doğal gaz şirketi Naftogaz Üst Yöneticisi Yuriy Vitrenko, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontolündeki Lugansk'taki doğal gaz boru hattında yaşandığı iddia edilen patlamayla Ukrayna'nın bir ilgisinin olmadığını belirtti.

Vitrenko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, söz konusu boru hattının kontrolünün, 2014'ten bu yana Ukrayna'da olmadığını kaydetti.

Boru hattının, Ukrayna gaz sisteminden halen kopuk olduğunu aktaran Vitrenko, "Ayrıca inanıyoruz ki, Ukrayna'nın hiçbir şekilde söz konusu doğal gaz boru hattında yaşananla bir ilgisi yoktur." ifadesine yer verdi.

Donbas'ta dün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'taki bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öne sürülmüştü.

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Son dakika haberi... Ukrayna, Donbas'ta yaşandığı öne sürülen gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı Son dakika haberi... Ukrayna, Donbas'ta yaşandığı öne sürülen gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama Son dakika haberleri | Lugansk'taki doğalgaz boru hattında peş peşe patlama

Doğalgaz, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna, Donbas'ta yaşandığı öne sürülen gaz patlamasıyla ilgisinin olmadığını açıkladı - Son Dakika


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