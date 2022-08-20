Son dakika haberi: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk'te saldırı başlattığını duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk'te saldırı başlattığını duyurdu

20.08.2022 11:46
Son dakika haberi: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetsk'te saldırı başlattığını duyurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetks bölgesinde 3 yönde yoğun saldırı başlattığını, çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Donetks bölgesinde 3 yönde yoğun saldırı başlattığını, çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus ordusunun, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 200 askerini kaybettiği belirtildi.

24 Şubat-20 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 44 bin 900 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 197 helikopter, bin 907 tank, 4 bin 212 zırhlı araç, bin 18 top, 266 roketatar ve 141 hava savunma sisteminin imha edildiği kaydedildi.

Rus güçlerinin 3 bin 137 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 803 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 190 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da bin 351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında da Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Bakhmut, Zayçeve ve Kodema istikametlerinde yoğun saldırı başlattığı bildirildi. Saldırıların Ukrayna ordusunca önlendiği belirtilen açıklamada, çatışmaların sürdüğü ifade edildi.

Sivil yapılara saldırılar sürüyor

Ukrayna makamlarının bilgilerine göre, Rus ordusuna karşı direniş sürerken, Ruslar da bazı şehirlere füze saldırısı düzenledi.

Dnipropetrovska Valisi Valentin Rezniçenko, Rus ordusunun bölgeye 4 Kalibr füzesi fırlattığını, füzelerin tamamının Ukrayna hava savunma güçlerince havada imha edildiğini bildirdi.

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, Rus güçlerin şehre S-300 füzesi fırlattığını iddia etti. Kim, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Donetsk Valisi Pavel Kirilenko, son 24 saatte 7 sivilin, Rus ordusunun saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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