Son dakika haberi | Ukrayna hükümeti, saldırının başladığını duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna hükümeti, saldırının başladığını duyurdu

24.02.2022 09:38
Son dakika haberi | Ukrayna hükümeti, saldırının başladığını duyurdu

Son dakika gündem haberine göre Ukrayna hükümeti, bu sabah saatlerinde Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığını duyurdu.

Ukrayna hükümeti, bu sabah saatlerinde Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Rusya tarafından başlayan saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Devlet Başkanı Zelenskiy, halkı sakin olmaya çağırarak, "Sayın Ukrayna vatandaşları. Bugün sabah saatleri itibariyle Putin, Donbas'ta savaşın başladığını duyurdu. Rusya askeri ve iletişim noktalarını vurdu. Sınır birliklerimiz de saldırı altında. Ukrayna'nın birçok yerinde bombalama sesleri duyuldu. Tüm ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğiz. ABD Başkanı Biden ile görüştük ve yardım edecekler. Sizden ricamız sakin kalmanız ve evlerinizde durmanız. Biz çalışıyoruz, ordu çalışıyor, tüm savunma ve güvenlik birimimiz çalışıyor. Sizinle sürekli iletişim halinde olacağım. Biz güçlüyüz ve kazanacağız. Biz Ukrayna'yız. Yaşasın Ukrayna" şeklinde konuştu.

"DÜNYA PUTİN'İ DURDURABİLİR"

Dışişleri Bakanı Kuleba ise dünyaya çağrıda bulunarak, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadelerini kullandı.

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Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna hükümeti, saldırının başladığını duyurdu - Son Dakika


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