Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor"

25.02.2022 12:49
Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı bölgelerin kurtarıldığını belirterek, "Rus askerleri ciddi kayıplar verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı bölgelerin kurtarıldığını belirterek, "Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce Rus işgalci yok edildi. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor." dedi.

Bodnar, "Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol İşgaline Karşı Direniş Günü" kapsamında düzenlenen panelin ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna için zor ve dramatik olan bu süreçte Türkiye ve Türk halkına teşekkür eden Bodnar, Ukrayna'nın kendini savunduğunu ve büyük şehirlerin Rusya'nın çabalarına rağmen Ukrayna'nın kontrolü altında olduğunu söyledi.

Bodnar, sabotaj gruplarının Ukrayna şehirlerine sızma girişimlerinin etkisiz kılındığını aktararak, bu grupların yok edildiğini dile getirdi.

Rus ordusu tarafından işgal edilen bazı bölgelerin kurtarıldığını vurgulayan Bodnar, "Rus askerleri ciddi kayıplar verdi. Onlarca askeri teçhizat ve yüzlerce Rus işgalci yok edildi. Silahlı kuvvetlerimizin manevi hazırlığı ve savunma kapasitesi yüksek. Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bodnar, Ukrayna'nın doğu cephe hattında Rus kuvvetlerinin ilerleyemediğinin altını çizerek, Kiev çevresindeki bölgenin ve ülkenin güneyinde tehlikenin devam ettiğini, savunma araçlarıyla Rus kuvvetlerinin Kiev'e girmesinin engellendiğini aktardı.

"Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz"

Kendi başlarına ve yalnız savaştıklarına işaret eden Bodnar, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kendi toprağımızda özgürlüğümüz için savaşıyoruz ve mümkün olduğu sürece bu direnişe devam edeceğiz. Barış arayışına son vermiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a barış arayışı konusundaki girişimleri için teşekkür etmek istiyorum. Şu an önemli olan; Rusya'nın bu saldırganlığı durdurması, birliklerini geri çekmesi ve müzakere masasına geri dönmesi için Rusya'ya baskı yapılması. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğini ve Rusya'yı müzakere masasına geri döndüreceğine inanıyorum."

Bodnar, gıda, ilaç, yakıt başta olmak üzere çeşitli ürünlere ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayarak, mülteci meselesinin gündeme gelebileceğini, sivil kayıplara özellikle dikkat çekmek istediğini, Rusya'nın füzeleriyle kadınlar ve çocukların öldüğünü bildirdi.

"Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok"

Kiev'de çatışma yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili soruya Bodnar, "Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giyen bir sabotaj grubu, Kiev'e girerek toplum arasında panik yaymak istedi. Kiev'deki bir semtte bunlar yok edildi." yanıtını verdi.

Bodnar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin sözlerine değinerek, "Tamamen normal bir cevap. Türk tarafı, bizim talebimizi şu an değerlendiriyor ve değerlendirme süreci zaman alıyor. Tabii olumlu cevap almayı diliyoruz ama bu Türk tarafının kararı ve biz kararı bekliyoruz. Türkiye'deki tüm makamların aslında Ukrayna'da neler olduğunu çok iyi anladığını düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin Bodnar, şunları kaydetti:

"Öncelikle Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmamız, ondan sonra Ukrayna'nın NATO'daki statüsünün resmileştirilmesine dönmemiz lazım. Ukrayna ordusunun ilgili silahları ve yardımı alması gerekiyor. Ukrayna'nın NATO'ya üye olma talebini de hiç kimse gündemden çekmedi. Batı bu hatayı düzeltmeli ve Ukrayna'yı sadece NATO'ya değil, AB'ye de üye olarak almalı."

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da paneldeki konuşmasında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için verilen mücadeleyi desteklediklerini belirterek, Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesini reddettiklerini söyledi.

Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Filiz Tutku Aydın yaparken TRT muhabiri Gönül Şamilkızı ve emekli Büyükelçi Fatih Ceylan birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Bodnar: Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor
Büyükelçi Bodnar: Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor
Büyükelçi Bodnar: Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor
Büyükelçi Bodnar: Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz Son dakika haberi: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Özgürlüğümüz için yalnız savaşıyoruz Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok' Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Hükümet binalarının yakınlarında herhangi bir çatışma yok' İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı İngiltere Büyükelçiliği büyükelçilik yerleşkesine Ukrayna bayrağı astı

Çatışma, Hükümet, Ukrayna, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükelçi Bodnar: 'Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor' - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:03 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Bakan Lavrov yanıt verdi: Şu an için bir şey söyleyemiyoruz
13:59 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Esra Ozan'ı affediyor mu?
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 14:44:41. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Bodnar: "Ukrayna devleti yönetimi Kiev'de ve ülkeyi yönetmeye devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement