Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü

01.03.2022 14:07
Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü

Son dakika haber... Ukrayna'nın Harkov kentinde Hindistanlı bir öğrencinin Rus bombardımanda hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Hindistanlı bir öğrencinin Rus bombardımanda hayatını kaybettiği bildirildi.

NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya güçlerinin bugün Harkov'da bir hükümet binasına yönelik saldırısı sonucu, Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Haveri kentinden Ukrayna'ya tıp eğitimi almaya giden bir öğrencinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bakanlığın ölen öğrenicinin ailesiyle temas halinde olduğu belirtilerek "Ailesine en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi yer aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna büyükelçilerine, Ukrayna'daki Hindistan vatandaşlarına acil güvenli geçiş verilmesi yönündeki talebini yineledi.

Harkov'daki öğrenci koordinatörü Pooja Praharaj, öğrencinin ölümünden kısa bir süre sonra NDTV'ye yaptığı açıklamada, "Vali'nin evinin yakınında yaşıyordu ve yemek kuyruğunda bekliyordu. Valilik binasını havaya uçuran bir hava saldırısında öldü." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da yaklaşık 16 bin Hint öğrencinin hala mahsur olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna'nın Harkov kentindeki bombardımanda Hint öğrenci öldü - Son Dakika


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