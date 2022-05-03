Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı

03.05.2022 13:50

Son dakika gündem haberi... Ukrayna'nın başkent Kiev bölgesindeki Lipivka köyü sakinleri Rus ordusunun saldırılarının ardından mahsul ekimine başladı.

Ukrayna'nın başkent Kiev bölgesindeki Lipivka köyü sakinleri Rus ordusunun saldırılarının ardından mahsul ekimine başladı.

Başkent merkezinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Lipivka köyü, Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın ilk günlerinde Rus ordusu tarafından ele geçirildi.

Bir süre sonra Ukrayna askeri güçlerinin yeniden kontrol sağladığı köy, normal hayata dönme sürecine girdi.

Savaş devam etse de Lipivka köyü sakinleri tarlalarda çalışmaya ve mahsul ekimine başladı.

"Ekime patatesten başladık"

Soyismini vermek istemeyen Lipivka sakini Vladimir, korkunç saldırılara maruz kaldıklarını belirterek, "Yaşadıklarımızı anlatmaya söz yetmez. Her taraftan ateş açılıyordu. İlk başta evlerin mahzenlerinde saklanıyorduk. Ancak sonra saldırılara alıştık. Gıda malzemelerimiz de tükenmeye başlamıştı." dedi.

Ukrayna ordusunun köy üzerindeki kontrolü sağlamasıyla durumun sakinleştiğine dikkati çeken Vladimir, orduda yedekte olduğunu söyledi.

Vladimir, "Eşimle mahsul ekimine başladık. Çünkü ileride ne olacağı belli değil. Kış dönemi için hazırlık yapmalıyız. Ekime patatesten başladık. Sonra domates, biber ekeceğiz." diye konuştu.

Vladimir'in eşi Elena, hayatta kalabildiklerine sevindiklerini dile getirerek, "Hayatımıza devam ediyoruz. Yerinde durmak da bize düşmez. Tarladaki işlere bir an önce başlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı
Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna'nın Lipivka köyünde Rus saldırılarının ardından mahsul ekimine başlandı - Son Dakika


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