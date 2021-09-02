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Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü - Son Dakika

Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü

02.09.2021 09:34

? Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 4 helikopterden 2'si ülkeye döndü.

? Ukrayna'nın, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderdiği 4 helikopterden 2'si ülkeye döndü.

Ukrayna'ya ait 2 yangın helikopteri, Kiev Sikorskiy Havaalanı'na iniş yaptı. Yangın söndürme helikopterlerinin ekibini, Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar ve Ukraynalı yetkililer karşıladı. Ukraynalı pilotların Türkiye'deki yangın söndürme çalışmaları hakkında bilgi alan Büyükelçi Güldere, ekibin tüm üyelerine teşekkür etti.

'TÜRKİYE TARAFINDAN ÇOK İYİ AĞIRLANDIK'

Muğla ve Isparta illerindeki yangınlarla mücadeleye katılan Ukraynalı ekibin amiri Yuriy Storojevoy Türkiye tarafından çok iyi ağırlandıklarını ve görevlerini yerine getirirken hiç sorun yaşamadıklarını belirtti. Fayda sağladıkları için memnun olduklarını söyleyen Storojevoy, 'Tabii bu çok büyük bir felaket. Gittiğimizde yangınların büyüklüğünden dehşete kapıldık. Çok büyük yangınlar, bir afet yaşandı, başka türlü adlandırılamaz. Elimizden geldiğince yardım ettik' dedi.

'UKRAYNA EN GÜÇLÜ DAYANIŞMA SERGİLEYEN ÜLKELERDEN BİRİ'

Büyükelçi Yağmur Güldere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal afetlerden birini yaşadığını, bu süreçte en güçlü dayanışma sergileyen ülkelerden birinin Ukrayna olduğunu ifade etti. Çoğu gönüllü olan Ukraynalı ekiplerin 3 uçak, 4 helikopterle Türkiye'de uzun süre görev aldıklarını belirten Güldere, 'Özellikle gece görüş sistemine sahip gece de yangınlara müdahale edebilen helikopterlerin özel bir rol oynadığını gördük. Bu helikopterlerin dönüşü münasebetiyle biz de Ukraynalı dostlarımızla birlikte kendilerine teşekkür etmek istedik. Ukrayna Türkiye ilişkileri her alanda güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte bazı ince hususlar özel bir katma değer yaratıyor' dedi.

Türkiye'nin 1 seneden uzun süre önce Ukrayna'ya yardım malzemeleri gönderdiğini hatırlatan Büyükelçi, 'Bu gibi dayanışma anları Türkiye-Ukrayna dostluğunun ne kadar güçlü olduğunu ve nasıl sağlam adımlarla ileriye gittiğini gösteriyor' diye konuştu. Güldere, yangınların söndürülmesine katkı sağlayan başta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy olmak üzere Ukrayna yönetimine ve uçak şirketlerine teşekkür etti.

'DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR'

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasıl Bodnar ise 'Dost kara günde belli olur. Helikopter şirketimiz ve devlet acil servisimiz Türkiye'deki yangınlara karşı elinden geleni yapmaya çalıştı ve bugün yangınları kontrol altına almada çok katkısı olan helikopterler geri geldi. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin de farklı alanlarda bize yardımlarına müteşekkiriz, bu gerçek kardeşliktir' ifadelerini kullandı. "Ukrainian Helicopters" şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Volodimir Tkaçenko, Ukrayna'dan giden 4 helikopterin Bodrum'da hızla yayılan yangını 7 saatte kontrol altına aldığına dikkat çekerek, 'Kardeş Türk halkına yangınlara karşı yardım edebildiğimiz için mutluyuz. Durum gerçekten zorluydu. Bir diğer önemli operasyon da şuydu; yangın Milas'ta termik santrale yaklaşmıştı ve gece bu tehdidi durdurmayı başardık. 2-3 sene içinde Türkiye'yi bu yangınlardan kurtarmak için, yetkililerle bir proje üzerinde çalışıyoruz' diye konuştu.

Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü
Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü

DOST Partisi, Ukrayna, Türkiye, Yangın, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın yangınlara müdahale için Türkiye'ye gönderdiği helikopterlerden 2'si geri döndü - Son Dakika


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