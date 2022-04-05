Son dakika haber | Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu - Son Dakika
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Son dakika haber | Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu

05.04.2022 15:21

Son dakika haberler... Ukrayna ordusu, hava destekli operasyonla Rus askeri konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

Ukrayna ordusu, hava destekli operasyonla Rus askeri konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna ordusu tarafından da Rus birliklerine operasyon düzenlenmeye devam ediyor. Ukraynalı askeri birlikler, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Ukraynalı askerler tarafından çekilen imha görüntüsü yayınlanırken operasyonda imha edilen zırhlı askeri araç ve askeri personele ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 24 Şubat-5 Nisan arasındaki Rus ordusunun kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, 18 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğü, 676 tank ve 1858 zırhlı askeri aracın da imha edildiği bildirilmişti.

(Bekir Keskin/ İHA)

Son dakika haber | Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu
Son dakika haber | Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu
Son dakika haber | Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ukrayna, Rus askeri konvoyunu vurdu - Son Dakika


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