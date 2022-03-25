Son dakika haberi... Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğünü açıkladı

25.03.2022 18:05
Son dakika haberi... Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğünü açıkladı

Son dakika haberi... Ukrayna, Rus ordusunun güney askeri bölgesinin 49. Kombine Birliği'nin Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'i etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Ukrayna, Rus ordusunun güney askeri bölgesinin 49. Kombine Birliği'nin Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'i etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestoviç, görüntülü açıklamada, Rus Korgeneral'in Ukrayna askeri birliklerince Herson bölgesindeki Çernobaevka havaalanında öldürüldüğü bilgisini doğruladı.

Arestoviç, "Şimdi bunu kesin olarak söyleyebiliriz. Ukrayna birlikleri, Rusya'nın güney askeri bölgesinin 49. Kombine Silah Ordusu'nun Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev'i etkisiz hale getirdi." dedi.

Rus ordusunun 200. Özel Tabur Taktik Birliği'nde Ukrayna'ya karşı savaşan 648 askerden de sadece 3'ünün hayatta kaldığını belirten Arestoviç, "Ukrayna topraklarına 'özel bir askeri operasyona' katılmak için gönderilen söz konusu birlikteki 648 askerden 645'i öldü, geriye kalan 3 askerden 2'si de yaralı." diye konuştu.

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Ukrayna, Herson, Ölü, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna, Rus Korgeneral Yakov Rezantsev'in öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika


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