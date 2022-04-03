Son dakika haberi... Ukrayna: Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan konvoya ateş açtı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna: Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan konvoya ateş açtı

03.04.2022 21:10
Son dakika haberi... Ukrayna: Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan konvoya ateş açtı

Son dakika haberlerine göre Ukrayna'nın Harkiv Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun, Harkiv yakınlarındaki Balakliya hastanesinden hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan tahliye konvoyuna ateş açtığını, bunun sonucu otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna'nın Harkiv Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov, Rus ordusunun, Harkiv yakınlarındaki Balakliya hastanesinden hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan tahliye konvoyuna ateş açtığını, bunun sonucu otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sinegubov, ulusal bir televizyona kanalına yaptığı açıklamada, Rus ordusunca dün bombalanan Balakliya Merkez Bölge Hastanesi'nin hasta ve personelini tahliye etmek için şehre girmesi planlanan otobüslere, Rus ordusunun ateş açtığını kaydetti.

Bunun sonucunda ilk verilere göre, konvoydaki otobüslerden birinin sürücüsünün hayatını kaybettiğini açıklayan Sinegubov, Rus tarafıyla yapılan anlaşma gereği hasta ve doktorları tahliye etmek için şehre girmesi planlanan insani yardım konvoyunun, Rus ordusunca engellenmesi üzerine hastane personeli ve hastaların kendi başlarına şehirden ayrılmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Rus ordusunun dün, hastaların ve personelin bulunduğu Balakliya Merkez İlçe Hastanesi'ne ateş açması sonucu hastane binası hasar görmüştü. Bunun üzerine yerel yönetim hasta ve hastane personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 70 kişinin acilen tahliye edilmesi gerektiğini bildirmişti.

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Ukrayna, Hastane, Harkiv, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna: Rus ordusu hasta ve doktorları tahliye etmesi planlanan konvoya ateş açtı - Son Dakika


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