Son dakika haberi | Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti

15.04.2022 12:22
Son dakika haberi | Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 20 bin asker, 163 uçak, 144 helikopter ve 756 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 20 bin asker, 163 uçak, 144 helikopter ve 756 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 20 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 163 uçak, 144 helikopter, 756 tank, 1976 zırhlı araç, 366 top, 122 roketatar sistemi ve 66 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri, 1443 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 135 insansız hava aracını da kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti - Son Dakika


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