Son dakika haberi! Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

16.04.2022 14:33
Son dakika haberi! Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda 'seyahat edilmemesi', işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti. Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi.

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Mühimmat, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı - Son Dakika


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