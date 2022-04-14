Son dakika haber... Ukrayna, Rusya'nın saldıracağına dair istihbaratı 22 Şubat'ta almış - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna, Rusya'nın saldıracağına dair istihbaratı 22 Şubat'ta almış

14.04.2022 22:35
Son dakika haber... Ukrayna, Rusya'nın saldıracağına dair istihbaratı 22 Şubat'ta almış

Son dakika gündem haberi... Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbarata 22 Şubat'ta sahip olduklarını ifade ederek, "22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ilk hedeflerinden birinin Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e suikast olduğunu ifade eden Danilov, "Savaşın ilk günlerinde Devlet Başkanlığı Ofisi yakınlarında çok sayıda silah sesleri yükseldi. Kaç kişiyi etkisiz hale getirdiğimizi açıklamak istemiyorum. Devlet Başkanı korumalarına teşekkür etmek istiyorum. Rusya'nın ilk hedefi Zelenskiy'i öldürmekti. Bir numaralı hedefleri buydu" dedi.

"22 ŞUBAT'TA SAVAŞ BAŞLIYOR DİYEMEZDİK"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağını dair istihbarata sahip olduklarını ifade eden Danilov, "22 Şubat saat 19.20'de bunun gerçekleşeceğine ve savaş çıkacağına dair ihbar aldık ama biz çıkıp 22 Şubat'ta savaş başlıyor diyemezdik. Zelenskiy'den sonra kimi başa getirmeye hazırladıklarını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELARUS TOPRAKLARININ KULLANILACAĞINI BEKLEMİYORDUK"

Belarus'un topraklarının savaşa dahil olacağını beklemediklerini de açıklayan Danilov, "Saldırılar 24 Şubat'ta saat 05.00'de değil 03.40'ta ilk Rus konvoyunun Lugansk topraklarından girmesiyle başladı. Hazır olmadığımızı söyleyenler sadece bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyenlerdir. Beklemediğimiz tek şey savaşa Belarus topraklarının da dahil olacağıydı" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna, Rusya'nın saldıracağına dair istihbaratı 22 Şubat'ta almış - Son Dakika


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