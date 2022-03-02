Son dakika haberi! Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı

02.03.2022 23:17
Son dakika haberi! Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı

Son dakika haberlerine göre Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırısına yönelik planın 18 Ocak 2022'de onaylandığını, saldırının 20 Şubat'ta başlamasının ve 6 Mart'ta sona ererek 15 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Ukrayna saldırısına yönelik planın 18 Ocak 2022'de onaylandığını, saldırının 20 Şubat'ta başlamasının ve 6 Mart'ta sona ererek 15 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak'ta 2022 onaylanmış. Ukrayna'nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış." ifadesi kullanıldı.

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Genel Kurmay, Ukrayna, Rusya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı - Son Dakika


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