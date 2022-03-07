Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanlığı: "11 binden fazla Rus askeri öldürüldü" - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanlığı: "11 binden fazla Rus askeri öldürüldü"

07.03.2022 15:53
Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanlığı: "11 binden fazla Rus askeri öldürüldü"

Son dakika gündem haberi: Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldürüldüğü belirtildi.

Rusya 24 Şubat'ta saldırı başlattığı Ukrayna'da ağır kayıplar veriyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11 binden fazla Rus askerinin öldüğü, Rus ordusuna ait 290 tank, ve 999'dan fazla zırhlı askeri aracın imha edildiği duyuruldu. Ayrıca Rusya'ya ait 117 topçu atış sistemi, 46 uçak, 68 helikopter, 454 otomobil, 3 gemi, 60 yakıt tankı, 7 insansız hava aracının da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna Savunma Bakanlığı: '11 binden fazla Rus askeri öldürüldü' - Son Dakika


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