Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rus ordusu saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor" - Son Dakika
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rus ordusu saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor"

30.03.2022 18:49

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 35'inci gününde devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk, Rus ordusunun saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlandığını ifade etti. Matuzyanyk, Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Ukrayna birliklerini kuşatmaya odaklandığını ve hala kuşatma altındaki Mariupol ile Luhansk'taki Popasna ve Rubizhne kasabalarını ele geçirmeye çalıştığını aktardı. Rus ordusunun başkent Kiev ve Çernihiv bölgelerinde bazı hareketlerinin gözlemlendiğini ifade eden Matuzyanyk, Ukrayna'nın bunun toplu bir geri çekilme olarak görmediğini belirtti.

RUS ORDUSU DONBASS'A ODAKLANACAK

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun diğer kilit bölgelere odaklanmak ve Donbass bölgesinin "kurtarılmasını" tamamlamak için Ukrayna'nın başkenti Kiev ve kuzeydeki Çernihiv kenti yakınlarında yeniden toplandığı ifade edildi.

RUSYA, OPERASYONLARI AZALTACAĞINI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Türkiey'de devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etmiş, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi" demişti.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise, Rus ordusu tarafından Kiev ve Çernihiv'de saldırıları durdurma kararı alınmasının ateşkes anlamına gelmediğini belirtmişti.

(İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Rus ordusu saldırı operasyonlarına yeniden başlamaya hazırlanıyor' - Son Dakika


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