Son dakika haberleri... Ukrayna tarihinin en büyük amfetamin operasyonu: 480 bin doz ele geçirildi - Son Dakika

Ukrayna'da polis teşkilatı tarafından gerçekleştirilen narkotik operasyonda 480 bin doz "amfetamin" ele geçirilirken, ülke tarihinin en büyük amfetamin operasyonuna imza atıldı.

Ukrayna'nın Dnepropetrovsk kentinde ülke tarihinin en büyük "amfetamin" operasyonu gerçekleştirildi. Ukrayna Polis Teşkilatı, internet üzerinden Ukrayna'nın birçok yerine uyuşturucu dağıtan çeteyi takibe aldı. Uzun takip sonucunda üretim yerlerine ulaşan polis teşkilatı, operasyon için düğmeye bastı. Terk edilmiş eski fabrika binasını uyuşturucu üretim merkezine dönüştüren narkotik çete, polis baskınıyla neye uğradığını şaşırdı. Aralarında uyuşturucu üretiminde yer alanlardan satış sorumlularına kadar birçok birçok çete üyesinin bulunduğu grup gözaltına alındı. Üretim yerinde yapılan aramalar sonucu 120 kilogram (480 bin doz amfetamin) ve 700 kilogram uyuşturucu üretimi için ham madde ele geçirildi.

Ukrayna Polis Teşkilatı Başkanı İgor Klimenko operasyonun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ukrayna tarihinin en büyük amfetamin operasyonu gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)