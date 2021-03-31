Son dakika haberi: Ukrayna ve ABD dışişleri bakanları, Donbas ve Kırım'ı görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, telefonda Donbas ve Kırım'daki güvenlik durumunu görüştü.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'li mevkidaşıyla güvenlik işbirliğini geliştirme yollarını telefonda görüştüklerini belirtti.

Bakan Kuleba, " Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ve Kırım'daki güvenlik durumunu kötüleştirmeye devam etmesinden dolayı Blinken ile yapıcı ve odaklanmış bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim." ifadesini kullandı.

26 Mart'ta 4 Ukraynalı asker ölmüştü

Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu 4 Ukrayna askeri hayatını kaybetmişti.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.