Son dakika haberi: Ukrayna'ya savaşmaya giden bir İngiliz vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna'ya savaşmaya giden bir İngiliz vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp

28.04.2022 19:02
Son dakika haberi: Ukrayna'ya savaşmaya giden bir İngiliz vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp

Bir son dakika haberine göre Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gittikleri belirtilen bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğü, diğerinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Rusya'ya karşı savaşmak için Ukrayna'ya gittikleri belirtilen bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğü, diğerinin ise kayıp olduğu belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna'da bir İngiliz vatandaşının öldürüldüğünü ve ailesine destek verdiğimizi teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Diğer bir İngiliz vatandaşının de Ukrayna'da kayıp olduğu ifade edilen açıklamada, konuya ilişkin bilgi edinmeye çalışıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarının niçin Ukrayna'da bulunduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak Sky News, öldürülen İngiliz vatandaşının adının Scott Sibley olduğunu ve ismi açıklanmayan diğer kişiyle Ukrayna'ya savaşmaya gittiğini kaydetti.

Haberde, askeri üniformalı fotoğrafı paylaşılan Sibley'in eskiden İngiliz silahlı kuvvetlerinde görev aldığı aktarıldı.

Savaşın başında, Ukrayna hükümeti, dünyanın dört bir yanından gönüllüleri Rusya'ya karşı savaşmak için davet etmişti.

İngiltere hükümeti, vatandaşlarını Ukrayna'ya savaşmak için gitmemeleri konusunda uyarmıştı. Buna rağmen bazı İngiliz vatandaşlarının uyarıyı dikkate almayarak Ukrayna güçlerine destek verdiği görülmüştü.

Geçen hafta da İngiliz vatandaşları Shaun Pinner ve Aiden Aslin, Rus güçleri tarafından esir alınmıştı. Her iki kişinin de daha önce terör örgütü PKK/ YPG saflarında savaştığı belirtilmişti.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, England, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ukrayna'ya savaşmaya giden bir İngiliz vatandaşı öldürüldü, diğeri kayıp - Son Dakika


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